Автомобиль протаранил сотрудников Водоканала, работавших на Ленинском

Пострадавший работник был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», он получил множественные переломы и другие травмы и был помещен в шоковую реанимацию. «Предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и его семье», — добавили в Водоканале.