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Под Ростовом чиновников заподозрили в махинациях с мусорными баками

Под Ростовом на чиновников завели дело за служебный подлог.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники региональной ФСБ установили, что сотрудники одной из городских администраций могли провернуть аферу.

По данным ведомства, директор департамента и его подчиненный в документах отчитались о том, что на одной из улиц была обустроена контейнерная площадка для сбора отходов. Но благоустройство было выполнено лишь на бумаге.

— На основании материалов проверки региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

СК
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