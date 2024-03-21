Под Ростовом чиновников заподозрили в махинациях с мусорными баками

В Ростовской области сотрудники региональной ФСБ установили, что сотрудники одной из городских администраций могли провернуть аферу.
По данным ведомства, директор департамента и его подчиненный в документах отчитались о том, что на одной из улиц была обустроена контейнерная площадка для сбора отходов. Но благоустройство было выполнено лишь на бумаге.
— На основании материалов проверки региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.