Школьниц, мучивших сверстницу в Пермском крае, поставили на учёт

Школьницы, которые издевались над сверстницей в Пермском крае, поставлены на профилактический учёт, сообщает следственный комитет РФ.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в Октябрьском округе. Летом 2023 года шесть девочек в возрасте 9−14 лет избивали и унижали сверстницу, заманив её на гору. Видео с издевательствами они опубликовали в соцсетях. В сентябре 2023 года стало известно, что СУ СКР Пермского края возбудил уголовное дело, которое было закрыто в марте 2024 года.
Как сообщает СК РФ, уголовное дело было прекращено из-за того, что обидчицы не достигли возраста уголовной ответственности. Девочек поставили на профилактический учёт.
«Также в органы полиции направлена информация о необходимости более эффективного реагирования на такие случаи, а также внесено представление в органы профилактики о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавили в ведомстве.
Глава СК РФ Бастрыкин поручил краевому СУ СКР предоставить информацию о собранных доказательствах, принятом решении и мерах реагирования.