Школьниц, мучивших сверстницу в Пермском крае, поставили на учёт

Речь идёт об инциденте, который произошёл в Октябрьском округе. Летом 2023 года шесть девочек в возрасте 9−14 лет избивали и унижали сверстницу, заманив её на гору. Видео с издевательствами они опубликовали в соцсетях. В сентябре 2023 года стало известно, что СУ СКР Пермского края возбудил уголовное дело, которое было закрыто в марте 2024 года.