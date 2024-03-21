Участников викторины «Опорный край» атаковали мошенники

— Если к жителям Свердловской области по телефону, в мессенджерах, в соцсетях обращаются неизвестные лица от имени организаторов викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ», предлагают поделиться личной информацией, сообщить номер билета, проверить номер билета, сообщить персональные данные, перейти по присланной ссылке и тем более перечислить куда-то деньги, то это мошенники, — пояснили организаторы викторины.