Участников викторины «Опорный край» атаковали мошенники

Жителей Свердловской области, участвующих в викторине «Опорный край» атаковали мошенники. Они просят рассказать личную информацию уральцев. Об этом сообщили организаторы.
Свердловчан предупредили, что представители викторины не связываются с участниками в мессенджерах или соцсетях. Также, если вас просят указать личные данные — это аферисты.
— Если к жителям Свердловской области по телефону, в мессенджерах, в соцсетях обращаются неизвестные лица от имени организаторов викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ», предлагают поделиться личной информацией, сообщить номер билета, проверить номер билета, сообщить персональные данные, перейти по присланной ссылке и тем более перечислить куда-то деньги, то это мошенники, — пояснили организаторы викторины.
Если же у участников появляются вопросы о викторине, они должны сами обратиться на горячую линию по номеру