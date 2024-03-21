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Участников викторины «Опорный край» атаковали мошенники

Организаторы викторины «Опорный край» предупредили свердловчан о мошенниках.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Свердловской области, участвующих в викторине «Опорный край» атаковали мошенники. Они просят рассказать личную информацию уральцев. Об этом сообщили организаторы.

Свердловчан предупредили, что представители викторины не связываются с участниками в мессенджерах или соцсетях. Также, если вас просят указать личные данные — это аферисты.

— Если к жителям Свердловской области по телефону, в мессенджерах, в соцсетях обращаются неизвестные лица от имени организаторов викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ», предлагают поделиться личной информацией, сообщить номер билета, проверить номер билета, сообщить персональные данные, перейти по присланной ссылке и тем более перечислить куда-то деньги, то это мошенники, — пояснили организаторы викторины.

Если же у участников появляются вопросы о викторине, они должны сами обратиться на горячую линию по номеру +7 (908) 908−77−48.