В Волжском сборщик мебели заплатит 24 млн за сгоревший цех

Случилось ЧП 8 июля 2023 года. В тот день сборщик мебели работал на производстве. И, вопреки запретам, решил покурить прямо в цеху. Непотушенная сигарета выпала из рук и прямо на сложенные под лестничным пролетом строительные материалы. Мужчина попытался найти окурок, но, не заметив, ушел из цеха. А через пару часов вспыхнул пожар, который полностью уничтожил здание и все мебельное производство. Пламя охватило около 2000 квадратных метров в здании на улице Портовой, с огнем боролись десятки пожарных.