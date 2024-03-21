В Волжском сборщик мебели заплатит 24 млн за сгоревший цех

В Волжском на скамье подсудимых оказался 35-летний работник мебельного цеха. Из-за его непотушенной сигареты сгорело все производство. Ущерб составил 24 миллиона рублей. Сегодня суд вынес ему вердикт.
Случилось ЧП 8 июля 2023 года. В тот день сборщик мебели работал на производстве. И, вопреки запретам, решил покурить прямо в цеху. Непотушенная сигарета выпала из рук и прямо на сложенные под лестничным пролетом строительные материалы. Мужчина попытался найти окурок, но, не заметив, ушел из цеха. А через пару часов вспыхнул пожар, который полностью уничтожил здание и все мебельное производство. Пламя охватило около 2000 квадратных метров в здании на улице Портовой, с огнем боролись десятки пожарных.
— Мировой судья Волжского признал бывшего работника виновным по статье «уничтожение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем». Ему дали 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с него взыщут всю сумму причиненного ущерба, — уточнили в пресс-службе волгоградской прокуратуры.