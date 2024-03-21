На СВО в возрасте 19 лет погиб мотострелок Михаил Балдин из Добрянки

В возрасте 19 лет оборвалась жизнь уроженца Добрянки Пермского края, рядового Балдина Михаила Романовича. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО.
Михаил Балдин родился 15 сентября 2004 года в Добрянка, затем закончил школу № 3. После школы жил и учился в Перми, Березниках, Москве.
За две недели до новогодних праздников, 14 декабря 2023 года, Михаил заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона. Его не стало через два месяца после боев на передовой, 17 февраля 2024 года.
В администрации Добрянского округа рассказали, что Михаил Романович был очень добрым и отзывчивым человеком. Человеком, который не любил сидеть на одном месте, не задумываясь легко мог отправиться в любую точку России. Был очень общительным, находил общий язык с любым человеком. Дома у Михаила остались мама и папа.
Прощание с погибшим в СВО Михаилом Балдиным состоится 23 марта с 11:00 в Добрянке во Дворце культуры и спорта им. Ладугина.
Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Романовича Балдина, скорбит вместе с ними.