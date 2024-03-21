На СВО в возрасте 19 лет погиб мотострелок Михаил Балдин из Добрянки

В администрации Добрянского округа рассказали, что Михаил Романович был очень добрым и отзывчивым человеком. Человеком, который не любил сидеть на одном месте, не задумываясь легко мог отправиться в любую точку России. Был очень общительным, находил общий язык с любым человеком. Дома у Михаила остались мама и папа.