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На СВО в возрасте 19 лет погиб мотострелок Михаил Балдин из Добрянки

Житель Пермского края проходил службу по контракту в штурмовой роте.

Источник: соцсети

В возрасте 19 лет оборвалась жизнь уроженца Добрянки Пермского края, рядового Балдина Михаила Романовича. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО.

Михаил Балдин родился 15 сентября 2004 года в Добрянка, затем закончил школу № 3. После школы жил и учился в Перми, Березниках, Москве.

За две недели до новогодних праздников, 14 декабря 2023 года, Михаил заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне проведения СВО. Служил старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона. Его не стало через два месяца после боев на передовой, 17 февраля 2024 года.

В администрации Добрянского округа рассказали, что Михаил Романович был очень добрым и отзывчивым человеком. Человеком, который не любил сидеть на одном месте, не задумываясь легко мог отправиться в любую точку России. Был очень общительным, находил общий язык с любым человеком. Дома у Михаила остались мама и папа.

Прощание с погибшим в СВО Михаилом Балдиным состоится 23 марта с 11:00 в Добрянке во Дворце культуры и спорта им. Ладугина.

Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Романовича Балдина, скорбит вместе с ними.