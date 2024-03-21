«Поволжского маньяка» приговорили к пожизненному сроку

По данным следствия, «поволжский маньяк» — так его прозвали в СМИ — орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в дома. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего грабил их квартиры.