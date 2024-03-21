«Поволжского маньяка» приговорили к пожизненному сроку

«По совокупности преступлений путем частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — сказал судья.
Гособвинение в ходе прений просило суд назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. В последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.
По данным следствия, «поволжский маньяк» — так его прозвали в СМИ — орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в дома. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего грабил их квартиры.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. «Поволжский маньяк» во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим — в 2005 и 2009 годах — за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.