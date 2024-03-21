На Урале сутенер выпрыгнул в окно и сломал ноги, убегая от полицейских

В Екатеринбурге 19 марта при штурме квартиры подозреваемый в разбое и сутенерстве 27-летний спортсмен выпрыгнул в окно, сломав себе ноги. По данным полиции, тренер ММА занимался тем, что избивал и грабил малознакомых и незнакомых людей у ночных заведений, а также принуждал девушек к занятию проституцией, угрожая распространить их интимные видео.