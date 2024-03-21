На Урале сутенер выпрыгнул в окно и сломал ноги, убегая от полицейских

В Екатеринбурге 19 марта при штурме квартиры подозреваемый в разбое и сутенерстве 27-летний спортсмен выпрыгнул в окно, сломав себе ноги. По данным полиции, тренер ММА занимался тем, что избивал и грабил малознакомых и незнакомых людей у ночных заведений, а также принуждал девушек к занятию проституцией, угрожая распространить их интимные видео.
«При задержании фигурант попытался сбежать, выпрыгнув с балкона 3-го этажа. Однако, вторая группа СОБРовцев была начеку и ждала его у подъезда», — рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о «разбое». По решению суда екатеринбуржец помещен в СИЗО.
Правоохранители полагают, что мужчина причастен еще к ряду преступлений. Всех, кто стал жертвой данного гражданина просят обращаться в полицию по телефонам: 89655408334 или 02 (102 по мобильному).