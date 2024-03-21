Жительнице Воронежа оторвало палец дверью маршрутки

Утром в четверг, 21 марта, в Воронеже на Ленинском проспекте в городском автобусе маршрута № 97 во время посадки пассажиров на остановке «Улица Нижняя» 39-летней женщине прищемило дверью и оторвало фалангу пальца на правой руке. Водитель микроавтобуса уехал с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 21 марта. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Инцидент произошел около 7:50. В компании Автолайн+, обслуживающей маршрут № 97, корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что полной достоверной информации по происшествию у них пока нет.
— Следователи опрашивают нескольких водителей, потому что, со слов пострадавшей, она не помнит номер машины. По мере поступления информации она будет доведена до всех, — заявили в компании-перевозчике.
На маршруте № 97 в основном работают микроавтобусы «Газель NEXT».
В начале марта в Воронеже на улице Плехановской возле остановки общественного транспорта «Улица Фридриха Энгельса» 75-летняя женщина выпала из салона автобуса маршрута № 9КА. С полученными травмами пенсионерку забрали в больницу.