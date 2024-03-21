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Жительнице Воронежа оторвало палец дверью маршрутки

Инцидент случился на Ленинском проспекте.

Утром в четверг, 21 марта, в Воронеже на Ленинском проспекте в городском автобусе маршрута № 97 во время посадки пассажиров на остановке «Улица Нижняя» 39-летней женщине прищемило дверью и оторвало фалангу пальца на правой руке. Водитель микроавтобуса уехал с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 21 марта. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел около 7:50. В компании Автолайн+, обслуживающей маршрут № 97, корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что полной достоверной информации по происшествию у них пока нет.

— Следователи опрашивают нескольких водителей, потому что, со слов пострадавшей, она не помнит номер машины. По мере поступления информации она будет доведена до всех, — заявили в компании-перевозчике.

На маршруте № 97 в основном работают микроавтобусы «Газель NEXT».

В начале марта в Воронеже на улице Плехановской возле остановки общественного транспорта «Улица Фридриха Энгельса» 75-летняя женщина выпала из салона автобуса маршрута № 9КА. С полученными травмами пенсионерку забрали в больницу.

несчастный случай