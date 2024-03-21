Жительнице Воронежа оторвало палец дверью маршрутки

Утром в четверг, 21 марта, в Воронеже на Ленинском проспекте в городском автобусе маршрута № 97 во время посадки пассажиров на остановке «Улица Нижняя» 39-летней женщине прищемило дверью и оторвало фалангу пальца на правой руке. Водитель микроавтобуса уехал с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 21 марта. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.