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В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении 56 миллионов бюджетных денег

Прокуратура Новосибирской области выявила факт кражи бюджетных средств на сумму свыше 56 миллионов.

Прокуратура Заельцовского района провела проверку водосбросных канализационных камер водосточного коллектора реки Ельцовка. Оказалось, что компания, которая занималась его строительством, внесла изменения в проект, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора. За работу им заплатили 56 миллионов рублей.

В результате работу организации не приняли, водосток так и не заработал.

Следственным органом возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура