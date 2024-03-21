В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении 56 миллионов бюджетных денег

Прокуратура Заельцовского района провела проверку водосбросных канализационных камер водосточного коллектора реки Ельцовка. Оказалось, что компания, которая занималась его строительством, внесла изменения в проект, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора. За работу им заплатили 56 миллионов рублей.