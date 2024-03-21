В Волгограде судья принял дело потрогавшей грудь Родины-матери блогерши

21 марта в Волгоградском областном суде зарегистрировали материалы уголовного дела в отношении 23-летней блогерши из Самары Алены Агафоновой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе облсуда, их передали служителю Фемиды. Ближайшее заседание о продлении меры пресечения состоится 27 марта. Добавим, что дело о реабилитации нацизма планируют рассмотреть в особом порядке.
Молодая блогер в июле прошлого года приехала в Волгоград и посетила мемориальный комплекс, где решила снять видео. Агафонова «потрогала» грудь монумента и выложила запись в соцсетях ради лайков. Однако ее поступок привлек внимание правоохранительных органов. Девушка попыталась скрыться — уехала из страны. Затем решила вернуться и попала под стражу.
Девушке грозит 5 лет тюрьмы.