В Волгограде судья принял дело потрогавшей грудь Родины-матери блогерши

Молодая блогер в июле прошлого года приехала в Волгоград и посетила мемориальный комплекс, где решила снять видео. Агафонова «потрогала» грудь монумента и выложила запись в соцсетях ради лайков. Однако ее поступок привлек внимание правоохранительных органов. Девушка попыталась скрыться — уехала из страны. Затем решила вернуться и попала под стражу.