«Нам сказали: слишком много проблем». Владельцы разбитых машин на Пискаревском, где упал БПЛА, до сих пор не получили компенсации

Автовладельцы, чьи машины в начале марта на Пискаревском проспекте разбил беспилотник, до сих пор не получили обещанных государством компенсаций. Об этом «Фонтанке» 21 марта рассказала собственница одного из пострадавших автомобилей.
«На прошлой неделе состоялось собрание, на котором были представители районных властей и города. Нам сказали: мы все оцениваем, никто вам не отказывает, но надо подождать — слишком много проблем. Сказали, что даже страховые берут на оценку страховых случаев 20 дней, а такой случай [как наш] вообще впервые. Выяснилось, что 3−4 машины вообще попадают под списание», — рассказала журналисту нашего издания Светлана. К какому заключению пришли эксперты относительно ее автомобиля, петербурженке пока еще тоже не объявили. «Будут вызывать и работать индивидуально», — поведала она.
С момента взрыва беспилотника самолетного типа на Пискаревском проспекте 2 марта прошло 19 дней. Инцидент признали терактом, возбуждено уголовное дело.
В домах, пострадавших от взрыва, уже идет процесс замены остекления балконов, но его стопорит тот факт, что все поврежденные балконы были застеклены незаконно.
Администрация района продолжает принимать документы от пострадавших на выплату компенсации, сейчас их уже более 300. Судьба же автовладельцев, чьи машины пострадали после падения беспилотника, до сих пор неясна. Администрация ждет отчет оценочной компании, на основе которого будет выпущено постановление и назначены выплаты.