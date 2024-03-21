«Нам сказали: слишком много проблем». Владельцы разбитых машин на Пискаревском, где упал БПЛА, до сих пор не получили компенсации

«На прошлой неделе состоялось собрание, на котором были представители районных властей и города. Нам сказали: мы все оцениваем, никто вам не отказывает, но надо подождать — слишком много проблем. Сказали, что даже страховые берут на оценку страховых случаев 20 дней, а такой случай [как наш] вообще впервые. Выяснилось, что 3−4 машины вообще попадают под списание», — рассказала журналисту нашего издания Светлана. К какому заключению пришли эксперты относительно ее автомобиля, петербурженке пока еще тоже не объявили. «Будут вызывать и работать индивидуально», — поведала она.