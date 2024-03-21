Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили во взятках

В частности, Акуев выступил в качестве посредника при передаче взятки в два миллиона рублей за отмену Верховным судом Республики Крым решения Ялтинского городского суда, связанного с отказом передачи недвижимости или выплате компенсации за нее. Так как часть взятки предназначалась не Акуеву, а неустановленному «должностному лицу, уполномоченному осуществлять правосудие», ему вменяется часть четвертая статьи 291.1 УК РФ — «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По этой статье ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.