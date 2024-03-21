Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили во взятках

Экс-начальника судебных управлений ДНР и Крыма Керима Акуева обвинили в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, Акуев выступил в качестве посредника при передаче взятки в два миллиона рублей за отмену Верховным судом Республики Крым решения Ялтинского городского суда, связанного с отказом передачи недвижимости или выплате компенсации за нее. Так как часть взятки предназначалась не Акуеву, а неустановленному «должностному лицу, уполномоченному осуществлять правосудие», ему вменяется часть четвертая статьи 291.1 УК РФ — «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По этой статье ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.
Другой эпизод связан с небольшой компанией «Стройгарантремонт» (СГР). Компания делала ремонты помещений в судах полуострова, в том числе в Верховном суде Крыма. С ней заключили три десятка контрактов. По версии следствия, гендиректор компании Олег Сергиенко заплатил Акуеву 3 миллиона 780 тысяч рублей за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского городского суда, а также заключение подобных контрактов в будущем. Посредником выступил начальник отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в РК Андрей Седегов.
Акуев и двое его подельников сейчас находятся в московском СИЗО. Отмечается, что вину фигуранты не признают. Сейчас их проверяют на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.