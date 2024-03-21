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Душегубу из Поволжья, отметившегося в Челябинске, дали пожизненный срок

Житель Казани приговорен к пожизненному лишению свободы за серию преступлений в отношении пожилых женщин, совершенных в 15 городах России — свои преступления он совершил в том числе и в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, убийства он совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года. Осужденный находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги. Им было совершены 31 убийство, 3 покушения на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин.

Жертвами стали 34 пожилые женщины в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.