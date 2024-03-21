Душегубу из Поволжья, отметившегося в Челябинске, дали пожизненный срок

Напомним, убийства он совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года. Осужденный находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги. Им было совершены 31 убийство, 3 покушения на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин.