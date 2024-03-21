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Жители Ростовской области сообщили о громком звуке днем 21 марта

Громкий хлопок слышали жители Ростовской области днем в четверг.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 марта, жители Ростовской области сообщили в социальных сетях о громком звуке, который раздался около полудня.

Хлопок слышали в трех городах и одной станице, об этом можно судить по комментариям интернет-пользователей. Люди предполагают, что звуковая волна могла распространиться, в частности, при переходе самолета на сверхзвук.

Официальных комментариев от губернатора Василия Голубева, Минобороны России или экстренных служб не поступало. Также не сообщалось о каких-либо серьезных происшествиях.

МЧС