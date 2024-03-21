В Башкирии суд вынес приговор обвиняемому в двойном убийстве

Справочно. Ограничение свободы — это вид наказания, который заключается в установлении судом в отношении осужденного предусмотренных уголовным законом требований, ограничивающих свободу его местонахождения, передвижения и общения без изоляции от общества, но в условиях осуществления надзора за ним со стороны уголовно-исполнительной инспекции. Суд устанавливает в отношении осужденного следующие ограничения: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток; не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, и не выезжать за его пределы; не менять место жительства или пребывания, место работы или учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Ограничение свободы не может быть назначено военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории РФ.