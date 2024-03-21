Лихач на BMW прокатился по Большой Покровской со скоростью более 100 км/час

Водитель BMW разогнался на пешеходной улице Большой Покровской до 100 км/час. Кадры, подтверждающие его «подвиг», он опубликовал в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Как стало известно, прокатиться по центру города владелец немецкого авто решил в ночь на 21 марта. На видео из салона можно заметить, что иномарка движется по пешеходной улице со скоростью 70 миль в час.
Управляя машиной, водитель высовывался из люка. В качестве звукового сопровождения поездки он выбрал громкую музыку.
Пользователи соцсетей осудили гонщика. Некоторые нижегородцы считают, что за подобное поведение нарушителя следует лишить прав.
— Там камер полно, захотят найдут и накажут, — надеется один из подписчиков телеграм-канала.
Ранее мы рассказывали о другом происшествии с транспортом в Нижнем Новгороде. Накануне на улице Ванеева маршрутка влетела в столб. В результате ДТП пострадали три человека.