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Лихач на BMW прокатился по Большой Покровской со скоростью более 100 км/час

Нижегородцев возмутило поведение водителя.

Водитель BMW разогнался на пешеходной улице Большой Покровской до 100 км/час. Кадры, подтверждающие его «подвиг», он опубликовал в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Как стало известно, прокатиться по центру города владелец немецкого авто решил в ночь на 21 марта. На видео из салона можно заметить, что иномарка движется по пешеходной улице со скоростью 70 миль в час.

Управляя машиной, водитель высовывался из люка. В качестве звукового сопровождения поездки он выбрал громкую музыку.

Пользователи соцсетей осудили гонщика. Некоторые нижегородцы считают, что за подобное поведение нарушителя следует лишить прав.

— Там камер полно, захотят найдут и накажут, — надеется один из подписчиков телеграм-канала.

Ранее мы рассказывали о другом происшествии с транспортом в Нижнем Новгороде. Накануне на улице Ванеева маршрутка влетела в столб. В результате ДТП пострадали три человека.