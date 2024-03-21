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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт

Мужчина готовился совершить теракт в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга.

В Екатеринбурге в результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области задержали функционера экстремистской организации «Граждане СССР»*, который готовился к совершению террористического акта в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга. У мужчины обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.

«Следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт)», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу по решению суда.

* экстремистская организация, запрещена в России.