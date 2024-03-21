В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт

В Екатеринбурге в результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области задержали функционера экстремистской организации «Граждане СССР»*, который готовился к совершению террористического акта в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга. У мужчины обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.