«Меня как будто выключили и включили заново»: самарские медики воскресили пациента, который почти час был мертв

Уникальный случай, по всем параметрам подходящий под определения чуда, произошел две недели назад в Самаре. Мужчина, которого привезли на скорой с сердечным приступом в больницу им. В. Д. Середавина, в приемном покое впал в состояние клинической смерти. Он был мертв почти час, но медики смогли его реанимировать. Подробности узнала корреспондент «КП-Самара».
Второй день рождения
Дату 10 марта 50-летний Андрей Вожев отныне может считать своим вторым днем рождения. Вечером 9 марта у мужчины заболело сердце. Сначала тихонько ныло, но к вечеру все сильнее и сильнее. Пил болеутоляющие таблетки, сердечные капли, но лекарства не помогали. К ночи жгучая боль в области груди стала совсем нестерпимой, и примерно в пять утра самарец вызвал скорую.
— Приехала бригада, сделали электрокардиограмму, сказали, что нужно срочно в больницу. Пока везли на скорой, стало совсем плохо. Что было в приемном покое, я уже не помню, — говорит Андрей.
Зато отлично помнит бригада врачей и реаниматологов, дежурившая в ту ночь. Кардиолог Денис Давыдов рассказывает, что события тем ранним утром развивались стремительно.
— Спустя пять минут после того, как медики занесли Андрея в приемный покой, у него остановилось сердце. Человек потерял сознание, начал хрипеть, биться в судорогах, а затем закатил глаза и замер, — говорит Денис Давыдов.
Сердце не билось почти час
Мгновенно подключилась реанимационная бригада во главе с заведующим отделением анестезиологии и реанимации № 2 Артемом Алексанкиным. Мужчине начали делать массаж сердца, затем фибрилляцию, интубацию и искусственную вентиляцию легких. На протяжении 50 минут Андрей Вожев находился в состоянии клинической смерти, а врачи буквально вырывали его из лап смерти.
Стоит отметить, что спасение пациента проходило здесь же, в приемном покое, а именно в противошоковой палате, где есть все необходимое. На транспортировку больного до отделения реанимации не было времени. Важна была каждая секунда.
— Реанимационные мероприятия продолжались почти час. Мы действовали уверенно и хладнокровно. В течение 10 минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы. Такие моменты очень сильно мотивируют и сплачивают коллектив. Особенно это важно для тех, кто работает в реанимации. Здесь у нас крайне тяжелые пациенты, и не всегда есть возможность испытать позитивные эмоции, — рассказывает Артем Алексанкин.
Согласно правилам, если в течение 30 минут человек не приходит в себя, реанимацию прекращают. Но в данном случае врачи видели на мониторах слабые импульсы, которые подавало сердце мужчины, и не сдавались.
По словам врачей, зачастую пациенты, пережившие клиническую смерть, страдают так называемым неврологическим дефицитом. Мозг испытывает кислородное голодание. Это может проявляться отсутствием сознания или другими нарушениями. Человеку уже трудно вернуться к обычной жизни.
Второй случай за 30 лет
После того, как анестезиологи добились восстановления сердечного ритма, пациента перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ. Как рассказала его лечащий врач Людмила Калинина, сейчас Андрею предстоят реабилитация, восстановление и наблюдение у кардиолога по месту жительства. Врачи уверены: прогноз благоприятный.
Сотрудники лечебного учреждения убеждены: этот случай однозначно войдет в историю больницы и истории самарской медицины в целом.
— За 30 лет моей работы, в том числе в отделении реанимации, это второй случай, когда пациент после длительных реанимационных мероприятий выписывается и уходит домой своими ногами в полном здравии. Первый произошел восемь лет назад, когда к нам поступил мужчина с тяжелой тромбоэмболий легочной артерии. Его сердце не билось 40 минут. Пациент до сих пор жив-здоров, периодически приходит на осмотр, — рассказал заведующий кардиологическим отделением Алексей Чернышев.
Перешагнул порог вечности
А что чувствовал в это время сам пациент?
— Ощущение, что меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру. То, что мой случай уникальный, пока не осознал. Самочувствие сейчас удовлетворительное, но быстро устаю. В планах — вернуться к работе и обычной жизни. Я более 20 лет работаю машинистом. Надо детей поднимать, у меня их двое. О жене заботиться. Родные счастливы, что я живой, — рассказывает Андрей.
Самый частый вопрос, на который Андрею Вожеву теперь придется отвечать, — видел ли он что-то необычное, когда перешагнул за порог вечности?
— Ничего, к сожалению, а может, и к счастью, я там не видел. Никакого света в конце тоннеля. Огромная благодарность всем сотрудникам, врачам больницы и скорой помощи за то, что спасли меня, — говорит Андрей.