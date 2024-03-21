«Меня как будто выключили и включили заново»: самарские медики воскресили пациента, который почти час был мертв

— За 30 лет моей работы, в том числе в отделении реанимации, это второй случай, когда пациент после длительных реанимационных мероприятий выписывается и уходит домой своими ногами в полном здравии. Первый произошел восемь лет назад, когда к нам поступил мужчина с тяжелой тромбоэмболий легочной артерии. Его сердце не билось 40 минут. Пациент до сих пор жив-здоров, периодически приходит на осмотр, — рассказал заведующий кардиологическим отделением Алексей Чернышев.