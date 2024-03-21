«Прошу суд не ставить на мне крест и дать возможность освободиться». Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, пытается обжаловать пожизненный срок

Не сумев добиться смягчения приговора о пожизненном заключении в июне прошлого года в нижегородском 4-м апелляционном суде, устроивший в сентябре 2021 года смертельную стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров решил попытаться обжаловать его в Верховном суде.
На официальном сайте ведомства говорится о том, что соответствующую жалобу от него передали в четвертый состав судебной коллегии ВС.
Срок рассмотрения пока не определен.
Напомним, выступая ранее на заседании нижегородского суда, Бекмансуров попросил дать ему шанс хотя бы когда-нибудь выйти на свободу.
— Для меня не имело значение, во что стрелять, так как все мои действия имели демонстративный характер с целью привлечения внимания, — объяснял он. — Выстрелы, произведенные мной в головы погибших, я осуществил, так как считал это милосердным, о чем сейчас очень сожалею.
Также он обосновывал свою просьбу тем, что выйдя на свободу, он мог бы принести больше пользы по возмещению причиненного ущерба потерпевшим.
— Я стал инвалидом, и всю свою жизнь буду жить с осознанием того, что я сделал, — говорил он. — К сожалению, я не могу повернуть прошедшее вспять. Я совершил преступление на начальном этапе своей жизни и прошу суд не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы, чтобы я начал новую жизнь в качестве полноценного члена общества.
СПРАВКА «КП».
В сентябре 2021 года студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу из ружья в кампусе пермского классического университета. Погибли шесть человек, еще 59 человек были признаны потерпевшими по статье о покушении на убийство.
При задержании Бекмансуров был ранен, и ему ампутировали стопу.
В декабре 2022 года в Пермском краевом суде Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, причем, первые три года он должен отбывать в тюрьме, а потом сидеть в колонии особого режима. Он также должен выплатить возмещение морального вреда потерпевшим на общую сумму более 25 миллионов рублей.