«Прошу суд не ставить на мне крест и дать возможность освободиться». Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, пытается обжаловать пожизненный срок

— Я стал инвалидом, и всю свою жизнь буду жить с осознанием того, что я сделал, — говорил он. — К сожалению, я не могу повернуть прошедшее вспять. Я совершил преступление на начальном этапе своей жизни и прошу суд не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы, чтобы я начал новую жизнь в качестве полноценного члена общества.