Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти

Смертельная авария произошла ранним утром 21 марта на 255 километре дороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Крополье». Там иномарка влетела в автобус, который перевозил строителей. Из-за удара транспортные средства съехали в кювет. В результате водитель легковушки погиб, а также пострадали четыре пассажира автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.