Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти

Смертельная авария произошла ранним утром 21 марта на 255 километре дороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Крополье». Там иномарка влетела в автобус, который перевозил строителей. Из-за удара транспортные средства съехали в кювет. В результате водитель легковушки погиб, а также пострадали четыре пассажира автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Одного из пассажиров автобуса, 47-летнего мужчину, госпитализировали бригадой скорой помощи. Еще трое пассажиров, 32, 25 и 19 лет, самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу, — уточнили в ведомстве.
Как установили правоохранители, 63-летний водитель «Хендай Санта Фе» при движении на закругленном участке дороги не справился с управлением, из-за чего вылетел на встречку, где столкнулся с ПАЗиком. По данному факту проводится проверка.