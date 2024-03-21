Убивавшему в Самаре пенсионерок «поволжскому маньяку» дали пожизненный срок

Поймать преступника удалось только в декабре 2020 года. Им оказался житель Казани Радик Тагиров, на тот момент ему было 38 лет. Он работал слесарем и жил вместе со своей возлюбленной, которая ничего не знала о его темном прошлом. Правоохранителям пришлось провести более 10 тысяч различных экспертиз, чтобы разыскать «поволжского маньяка». В итоге они нашли совпадение по генотипу и следам обуви.