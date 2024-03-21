Убивавшему в Самаре пенсионерок «поволжскому маньяку» дали пожизненный срок

В среду, 21 марта 2024 года, Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу «поволжского маньяка». Преступник в течение полутора лет убивал пожилых женщин в разных городах России, в том числе в Самаре. На его счету 31 загубленная жизнь и три покушения.
Душегуб орудовал с марта 2011-го по октябрь 2012 года в 15 городах Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов. Он проникал в квартиры пенсионерок под видом сотрудника коммунальных служб. Маньяк убивал беззащитных женщин, а затем крал у них деньги и ценности. Он держал в страхе жителей трех округов на протяжении почти десяти лет.
Поймать преступника удалось только в декабре 2020 года. Им оказался житель Казани Радик Тагиров, на тот момент ему было 38 лет. Он работал слесарем и жил вместе со своей возлюбленной, которая ничего не знала о его темном прошлом. Правоохранителям пришлось провести более 10 тысяч различных экспертиз, чтобы разыскать «поволжского маньяка». В итоге они нашли совпадение по генотипу и следам обуви.
Радик Тагиров так и не признал свою причастность к преступлениям. Однако доказательств его вины было достаточно. Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии общего режима. Однако первые десять лет срока он проведет в тюрьме. Пока решение в законную силу не вступило.