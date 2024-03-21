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В центре Екатеринбурга на студента упала глыба льда

На Вайнера на молодого человека упала глыба размером полметра.

Источник: Комсомольская правда

На Вайнера, 9а в самом центре Екатеринбурга днем, 21 марта, на молодого человека упала глыба льда. Об этом сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

19-летний молодой человек приехал в службу судебных приставов Ленинского района, со здания которой на него и упала глыба. Глыба была размером 40−50 сантиметров в длину.

По словам очевидцев, бригада скорой помощи ехала к пострадавшему в течение получаса. парня забрали в полуобморочном состоянии.

— У мужчины поверхностная травма головы, пострадавший доставлен в травматологическое отделение больницы № 24, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе скорой помощи по Екатеринбургу.

Напомним, что 15 марта в Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего мальчика. Ребенок потерял сознание, в СК началась доследственная проверка.

несчастный случай