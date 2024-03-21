Маньяк, убивавший пенсионерок в Перми, осуждён на пожизненный срок

Маньяк Радик Тагиров, убивавший пенсионерок в Перми, осуждён на пожизненный срок, сообщает «КП-Казань».
Жуткие преступления, за которые осудили Тагирова, были совершены в 2011—2012 годах. В городах Поволжья и Урала были найдены десятки задушенных пожилых женщин.
По данным следственного комитета РФ, Тагиров представлялся пенсионеркам сотрудником коммунальной службы, чтобы проникнуть в квартире. После того, как женщины впускали его — он душил их насмерть, а затем похищал ценные вещи.
На протяжении нескольких лет преступления оставались нераскрытыми, несмотря на несколько тысяч экспертных исследований, проведённых следствием. География преступлений насчитывает 15 городов.
«В декабре 2020 года в результате слаженного взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России преступник был изобличен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий», — сообщает СК РФ.
21 марта Верховный суд Татарстана вынес Радику Тагирову приговор. Его признали виновным в 31 убийстве и трёх покушениях на убийство. Осуждённый проведёт 10 лет в тюрьме, а после отправится на пожизненное заключение в колонию особого режима.