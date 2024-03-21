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Крымский мост закрыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. По Крымскому мосту временно перекрыт проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.