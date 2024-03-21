Крымский мост закрыт

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.