В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар — РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.
ДТП произошло в 14.33 (12.33 мск) на проспекте Победы, 374.
«Столкнулись два трамвая, маршрут № 15 и 19. Первым трамваем управлял мужчина 1996 года рождения, вторым — женщина 1992 года рождения. Предварительно, пострадали четверо — водитель трамвая № 15 и три пассажира этого трамвая», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что в результате ДТП четверо пострадавших — после оказания им медицинской помощи все четверо были госпитализированы.