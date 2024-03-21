В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

«Столкнулись два трамвая, маршрут № 15 и 19. Первым трамваем управлял мужчина 1996 года рождения, вторым — женщина 1992 года рождения. Предварительно, пострадали четверо — водитель трамвая № 15 и три пассажира этого трамвая», — сказала собеседница агентства.