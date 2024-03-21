Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

«Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
При этом движение по Крымскому мосту временно ограничено. Информация о запрете проезда по мостовому переходу действует с 15:13.
В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма.
Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.
В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.