Под Пермью грузовой поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину

В Пермском крае на железнодорожного перегоне «Пермь-Сортировочная-Курья» Свердловской железной дороги грузовой поезд сбил переходившего пути мужчину 1958 года рождения.
По предварительным данным, трагедия произошла днем 21 марта 2024 года на 1424 км железнодорожного перегона.
В Центральным МСУТ СК России сообщили, что несмотря на принятые меры, машинисту грузового поезда предотвратить наезд на человека не удалось.
По кадрам предоставленного видео, ЧП произошло рядом с остановочным пунктом. Мужчина переходил железную дорогу в запрещенном месте. В ведомстве подчеркивают, чаще всего следствием происшествий служат неоправданная спешка и беспечность.
По факту происшествия следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователи СК РФ проводят проверочные мероприятия, устанавливают все обстоятельства происшествия.