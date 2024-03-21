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Под Пермью грузовой поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину

Мужчина погиб на железнодорожном перегоне «Пермь-Сортировочная — Курья».

В Пермском крае на железнодорожного перегоне «Пермь-Сортировочная-Курья» Свердловской железной дороги грузовой поезд сбил переходившего пути мужчину 1958 года рождения.

По предварительным данным, трагедия произошла днем 21 марта 2024 года на 1424 км железнодорожного перегона.

В Центральным МСУТ СК России сообщили, что несмотря на принятые меры, машинисту грузового поезда предотвратить наезд на человека не удалось.

По кадрам предоставленного видео, ЧП произошло рядом с остановочным пунктом. Мужчина переходил железную дорогу в запрещенном месте. В ведомстве подчеркивают, чаще всего следствием происшествий служат неоправданная спешка и беспечность.

По факту происшествия следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователи СК РФ проводят проверочные мероприятия, устанавливают все обстоятельства происшествия.

СК