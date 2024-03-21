Восемь лет колонии запросил прокурор для бывшего участника «Дома-2», блогера Джавадова

По версии следствия, в ноябре 2022 года Джавадов в ресторане «Гриль-Хаус» на улице Труда вступил в конфликт с персоналом на почве якобы оказания услуг ненадлежащего качества. Находившийся в помещении супруг директора заведения попытался пресечь противоправные действия. Блогер достал газовый пистолет и произвел выстрел в лицо мужчине, причинив травму глаза.