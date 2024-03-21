Восемь лет колонии запросил прокурор для бывшего участника «Дома-2», блогера Джавадова

Восемь лет колонии запросил прокурор для бывшего участника «Дома-2», блогера Альфреда Джавадова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Джавадов в ресторане «Гриль-Хаус» на улице Труда вступил в конфликт с персоналом на почве якобы оказания услуг ненадлежащего качества. Находившийся в помещении супруг директора заведения попытался пресечь противоправные действия. Блогер достал газовый пистолет и произвел выстрел в лицо мужчине, причинив травму глаза.
Кроме того, находясь в ресторане быстрого питания Subway в ТРК «Космос», Джавадов сообщил, что является сотрудником организации, осуществляющей проверки соблюдения правил реализации пищевых продуктов, предъявил управляющей претензии по поводу отсутствия маркировки продукции и убедил ее оплатить на месте штраф в размере 30 тыс. рублей.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 (хулиганство), частью 2 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.
Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму свыше 10,8 млн рублей в счет возмещения морального вреда.
Дело слушается в Центральном райсуде Челябинска.