В Екатеринбурге 22 марта вынесут приговор матери, убившей троих детей

Свердловский областной суд 22 марта вынесет приговор по уголовному делу об убийстве троих детей. Напомним, трагедия случилась в декабре 2022 года в одной из многоэтажек на улице Бажова в Екатеринбурге. 37-летняя женщина задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет потому, что ей казалось, что в них вселились бесы.