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В Екатеринбурге 22 марта вынесут приговор матери, убившей троих детей

Женщина может избежать уголовной ответственности.

Свердловский областной суд 22 марта вынесет приговор по уголовному делу об убийстве троих детей. Напомним, трагедия случилась в декабре 2022 года в одной из многоэтажек на улице Бажова в Екатеринбурге. 37-летняя женщина задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет потому, что ей казалось, что в них вселились бесы.

«Уголовное дело в суд поступило с ходатайством об освобождении Анастасии П. от уголовной ответственности и назначении ей принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

Ранее специалисты заключили, что многодетная мать невменяема и нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу.