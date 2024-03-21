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В Новосибирске депутат Андреев возмутился из-за ареста экс-главы дептранса

Его задержали 20 марта.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске депутат Горсовета Георгий Андреев возмутился из-за грубого задержания бывшего главы департамента транспорта Константина Васильева.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось в Центральном районном суде 21 марта. Васильева заключили под стражу до 20 мая 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Андреев заявил, что Васильева во время задержания повалили на пол и надели наручники. Депутат направил жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. Действия правоохранителей не соответствуют характеру предполагаемого преступления.