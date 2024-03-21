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В Башкирии руководитель компании задолжал сотрудникам 800 тысяч рублей

Дюртюлинская межрайонная прокуратура установила, что перед 40 работниками компании «Племзавод Победа» образовалась задолженность по заработной плате за период с февраля по июнь 2023 года.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как сообщили в ведомстве, общая сумма долга составила более 800 тысяч рублей.

Однако работодатель вовремя не выполнил обязательства по выплате заработной платы. В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении выявленных нарушений и обратилась в суд с исковым требованием о взыскании указанной задолженности.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. В результате права работников восстановлены, заработная плата выплачена в полном объеме.