В Башкирии руководитель компании задолжал сотрудникам 800 тысяч рублей

Как сообщили в ведомстве, общая сумма долга составила более 800 тысяч рублей.
Однако работодатель вовремя не выполнил обязательства по выплате заработной платы. В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении выявленных нарушений и обратилась в суд с исковым требованием о взыскании указанной задолженности.
Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. В результате права работников восстановлены, заработная плата выплачена в полном объеме.