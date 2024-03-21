В Петербурге заключили под стражу мужчину, застрелившего знакомого

Как сообщалось ранее, 18 марта в одном из ресторанов на Московском проспекте обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за финансовых разногласий», выстрелил из пистолета в своего знакомого 1983 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия.