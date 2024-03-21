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В Петербурге заключили под стражу мужчину, застрелившего знакомого

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Мужчине, застрелившему своего знакомого в одном из ресторанов Петербурга по причине денежного конфликта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Исакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (Убийство) УК РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 марта в одном из ресторанов на Московском проспекте обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за финансовых разногласий», выстрелил из пистолета в своего знакомого 1983 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе судов отметили, что Исаков не отрицал предъявленное ему обвинение в убийстве, но о причинах конфликта не сообщил.