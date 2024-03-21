Перебегавшего дорогу парня сбили в Алматы

ДТП произошло 21 марта по улице Навои. Автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в северном направлении, совершил наезд на парня 2002 года рождения.
Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, а из-за плохих погодных условий водитель его не заметил. От удара парень перелетел через автомобиль.
В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу, прибывшие на место медики.
Стоит отметить, что молодой парень перебегал дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.