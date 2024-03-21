Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным Хрульф. Об этом канадский телеканал CTV News.

«Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье», — приводит телеканал слова пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина.

О командире известно, что ему 36 лет и он родом из франкоязычной провинции Канады Квебека. Он был ликвидирован ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили комбатанты из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Польши, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова. Он осуществлял командование батальоном особого назначения «Чернигов».