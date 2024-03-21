ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

О командире известно, что ему 36 лет и он родом из франкоязычной провинции Канады Квебека. Он был ликвидирован ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили комбатанты из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Польши, Австралии и Новой Зеландии.