В Казани задержали мужчину, устроившего потасовку из-за места на парковке

В соцсетях появились сообщения о том, что на парковке одного из домов в Приволжском районе столицы Татарстана двое мужчин «не поделили асфальт» и устроили драку. В пресс-службе УМВД Казани сообщили, что на улице Павлюхина между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку.