В Казани задержали мужчину, устроившего потасовку из-за места на парковке

В соцсетях появились сообщения о том, что на парковке одного из домов в Приволжском районе столицы Татарстана двое мужчин «не поделили асфальт» и устроили драку. В пресс-службе УМВД Казани сообщили, что на улице Павлюхина между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку.
Одного из водителей, 43-летнего казанца, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». А пострадавший мужчина написал заявление о нанесении механических повреждений автомобилю.
На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
Ранее мы писали, что информация о конфликте между подростками в торговом центре «Тандем» в Казани получила широкое распространение в социальных сетях. Согласно сообщениям, в ходе драки пострадала девушка, попытавшаяся урегулировать ситуацию между участниками конфликта.