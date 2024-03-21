Самолет из Красноярска случайно нарушил границу с Китаем

Инцидент произошел 20 марта, когда борт заходил на посадку в аэропорту дальневосточного города. С земли передали, что очередь на посадку внезапно изменилась, и нужно было вертолету приземлиться раньше. Пассажирский «Боинг» был вынужден пойти на второй круг. Пилоты «размахнулись» и, несмотря на инструкции диспетчера, залетели на 900 метров вглубь КНР. Незаконно самолет, следовавший рейсом SU6879, пробыл на китайской территории несколько секунд. После этого борт сел в российском Благовещенске.