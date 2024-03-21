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Самолет из Красноярска случайно нарушил границу с Китаем

Самолет «Boeing 737». Авиакомпании «Россия», который следовал из Красноярска в Благовещенск, случайно залетел на территорию Китая.

Источник: Flightradar24

Об этом сообщил 21 марта телеграм-канал «Kras Mash».

Инцидент произошел 20 марта, когда борт заходил на посадку в аэропорту дальневосточного города. С земли передали, что очередь на посадку внезапно изменилась, и нужно было вертолету приземлиться раньше. Пассажирский «Боинг» был вынужден пойти на второй круг. Пилоты «размахнулись» и, несмотря на инструкции диспетчера, залетели на 900 метров вглубь КНР. Незаконно самолет, следовавший рейсом SU6879, пробыл на китайской территории несколько секунд. После этого борт сел в российском Благовещенске.

В Росавиации это уже назвали «авиационным инцидентом».

Ранее самолет, летевший из Красноярска в Санкт-Петербург подал сигнал о низком уровне топлива, но долетел до северной столицы.