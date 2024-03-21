В Ростове нашли тело пропавшего 18-летнего парня

Александр Лепетуха пропал 19 марта и с тех пор его живым никто не видел. О его смерти сообщили волонтеры.
Александра искали несколько дней. Когда он пропал, родные отправились на поиски. Когда стало ясно, что в одиночку уже не справятся, они попросили помощи у волонтеров и полиции. За два дня собралось сотни добровольцев. Все надеялись найти молодого человека здоровым и невредимыми.
Однако днем 21 марта волонтеры сообщили, что нашли Александра Лепетуха мертвым. Причины и остальные подробности смерти не раскрываются.