Воронежцев предупредили о мошеничествах под предлогом выплат пострадавшим на СВО

— Не рекомендуем верить в подобные сообщения, направленные исключительно на выведывание конфиденциальной информации или склонение к переводу денег под различными предлогами, — сообщают в полицейском ведомстве. — Информация обо всех возможных компенсациях представлена в открытом доступе на официальных ресурсах и страницах социальных сетей профильных государственных учреждений, в том числе и региональных ведомств.