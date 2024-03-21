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Воронежцев предупредили о мошеничествах под предлогом выплат пострадавшим на СВО

Аферисты придумали, как обманывать воронежцев, желающих получить господдержку пострадавшим на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о новых способах мошенничества, которыми промышляют дистанционные аферисты. По данным МВД России, в последние дни участились рассылки по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах с предложением о получении компенсаций пострадавшим от проведения СВО. Мошенники представляются сотрудниками различных благотворительных фондов, правоохранительных органов и государственных структур.

Аферисты просят связаться с ними через личные сообщения в соцсети или в мессенджере по поводу «заполнения анкеты “от первого лица”.

— Не рекомендуем верить в подобные сообщения, направленные исключительно на выведывание конфиденциальной информации или склонение к переводу денег под различными предлогами, — сообщают в полицейском ведомстве. — Информация обо всех возможных компенсациях представлена в открытом доступе на официальных ресурсах и страницах социальных сетей профильных государственных учреждений, в том числе и региональных ведомств.