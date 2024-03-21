Прокуратура рассказала о попытке побега заключенного из шкловской колонии

Там отметили, что обвиняемый отбывал 14 лет по приговору Могилевского областного суда, который ему был вынесен 19 мая 2020. Его признали виновным в насилии в отношении должностного лица, незаконных действиях в отношении оружия и боеприпасов, а также в убийстве.