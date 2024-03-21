Прокуратура рассказала о попытке побега заключенного из шкловской колонии

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Суд Шкловского района назначил два года лишения свободы 57-летнему осужденному, который пытался совершить побег из исправительной колонии, сообщили в Службе информации прокуратуры Могилевской области.
Обвиняемый отбывал наказание в ИК № 17 в Шкловском районе, весной 2020 года он был осужден на 14 лет за убийство и ряд других преступлений. При попытке бежать из исправительного учреждения закрытого типа он был задержан.
«Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего ранее судимого жителя Витебска».
«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года», — сообщили прокуроры.
По совокупности приговоров, с учетом частично отбытого наказания по первому приговору, обвиняемому суд назначил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В прокуратуре рассказали, что побег из колонии он пытался совершить на рассвете 12 сентября 2023 года.
«Довести до конца свой преступный умысел не смог, поскольку был задержан сотрудниками колонии», — сказали в областной прокуратуре.
Там отметили, что обвиняемый отбывал 14 лет по приговору Могилевского областного суда, который ему был вынесен 19 мая 2020. Его признали виновным в насилии в отношении должностного лица, незаконных действиях в отношении оружия и боеприпасов, а также в убийстве.
В суде он признал вину в попытке побега, приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.