Севастополь простился с героем СВО Александром Добрицким

Александр родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 4. В 2018 году окончил Севастопольский судостроительный колледж, затем работал в одной из управляющих компаний города. В 2019 году был осужден. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с Вооруженными силами России и был направлен в зону проведения специальной военной операции.