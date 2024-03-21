Севастополь простился с героем СВО Александром Добрицким

Сегодня, 21 марта, в Севастополе прошла церемония прощания со стрелком штурмового отряда «Шторм Z» Александром Добрицким, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Александр родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 4. В 2018 году окончил Севастопольский судостроительный колледж, затем работал в одной из управляющих компаний города. В 2019 году был осужден. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с Вооруженными силами России и был направлен в зону проведения специальной военной операции.
— Дмитрий Александрович Добрицкий погиб в бою в районе Кременной Луганской Народной Республики, — сообщил Михаил Развожаев.