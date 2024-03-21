Борисов: госкомиссия определила причину отмены запуска «Союза МС-25»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Госкомиссия определила причину отмены запуска «Союза МС-25», сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Напомним, ранее стало известно, что процедура автоматического старта космического корабля «Союз» с белоруской Мариной Василевской на борту отменена. Пуск ракеты должен был состояться в 16:21,18 в четверг, 21 марта.
Юрий Борисов сообщил, что на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, из-за которой всю процедуру пришлось прервать.
«Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока».
Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) первую в истории Беларуси космонавтку Марину Василевскую. Кроме нее в экипаж входят герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Планировалось, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.