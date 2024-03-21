Борисов: госкомиссия определила причину отмены запуска «Союза МС-25»

Планировалось, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.