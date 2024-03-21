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Борисов: госкомиссия определила причину отмены запуска «Союза МС-25»

Запуск «Союза МС-25» перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36 по минскому времени.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Госкомиссия определила причину отмены запуска «Союза МС-25», сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Напомним, ранее стало известно, что процедура автоматического старта космического корабля «Союз» с белоруской Мариной Василевской на борту отменена. Пуск ракеты должен был состояться в 16:21,18 в четверг, 21 марта.

Юрий Борисов сообщил, что на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, из-за которой всю процедуру пришлось прервать.

«Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока».

уточнил Борисов.

Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) первую в истории Беларуси космонавтку Марину Василевскую. Кроме нее в экипаж входят герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.

Планировалось, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.

космос