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Пожар на подстанции: в уфимской Черниковке отключился свет

В уфимской Черниковке отключился свет. Об этом «Башинформу» сообщили жители Калининского района.

«Черниковка без света сидит. Электричества нет уже полчаса в квартирах, уличные фонари тоже не горят», — говорят жители.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Уфе по ул. Черниковская произошло оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания, также внутри 3-х этажного кирпичного здания происходит задымление. Здание подстанции размером 50×40 метров.

К ликвидации от МЧС России привлечены 27 человек и 8 единиц техники. Пожарные МЧС России ждут пока объект будет полностью обесточен, бригада уже работает на месте.

Под отключение попали 19 многоквартирных жилых дома и 1 административное здание. Проводятся работы по подключению к резервной линии.

МЧС