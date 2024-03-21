Пожар на подстанции: в уфимской Черниковке отключился свет

«Черниковка без света сидит. Электричества нет уже полчаса в квартирах, уличные фонари тоже не горят», — говорят жители.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Уфе по ул. Черниковская произошло оплавление силового кабеля на длине 1 метр снаружи здания, также внутри 3-х этажного кирпичного здания происходит задымление. Здание подстанции размером 50×40 метров.
К ликвидации от МЧС России привлечены 27 человек и 8 единиц техники. Пожарные МЧС России ждут пока объект будет полностью обесточен, бригада уже работает на месте.
Под отключение попали 19 многоквартирных жилых дома и 1 административное здание. Проводятся работы по подключению к резервной линии.