Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прицеп отсоединился и выехал на встречку». Водитель авто погиб из-за выехавшего со встречной полосы прицепа под Слуцком

Водитель погиб в ДТП с неуправляемым прицепом в Слуцком районе.

Источник: УВД Минского облисполкома

В Слуцком районе произошло смертельное ДТП из-за прицепа, который отцепился от авто и выехал на встречную полосу. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 21 марта рядом с деревней Сороги. Около 16.00 часов 50-летний сельчанин ехал на «Пежо 806», прицепив к легковушке самодельный прицеп, груженый досками. Однако во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».

Избежать столкновения с внезапно появившимся прицепом 62-летний житель Глусского района не смог, он погиб на месте от полученных травм. Второй пострадавший, 28-летний пассажир «Шевроле», госпитализирован в тяжелом состоянии в Слуцкую центральную райбольницу.

— Водитель «Пежо» не убедился в исправности сцепного устройства прицепа, — предварительно установили правоохранители.