«Прицеп отсоединился и выехал на встречку». Водитель авто погиб из-за выехавшего со встречной полосы прицепа под Слуцком

Авария произошла 21 марта рядом с деревней Сороги. Около 16.00 часов 50-летний сельчанин ехал на «Пежо 806», прицепив к легковушке самодельный прицеп, груженый досками. Однако во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».