«Прицеп отсоединился и выехал на встречку». Водитель авто погиб из-за выехавшего со встречной полосы прицепа под Слуцком

В Слуцком районе произошло смертельное ДТП из-за прицепа, который отцепился от авто и выехал на встречную полосу. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 21 марта рядом с деревней Сороги. Около 16.00 часов 50-летний сельчанин ехал на «Пежо 806», прицепив к легковушке самодельный прицеп, груженый досками. Однако во время движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».
Избежать столкновения с внезапно появившимся прицепом 62-летний житель Глусского района не смог, он погиб на месте от полученных травм. Второй пострадавший, 28-летний пассажир «Шевроле», госпитализирован в тяжелом состоянии в Слуцкую центральную райбольницу.
— Водитель «Пежо» не убедился в исправности сцепного устройства прицепа, — предварительно установили правоохранители.