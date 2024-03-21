Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Луганске 5 полицейских ранены при подрыве подозреваемым взрывного устройства

Пять сотрудников МВД пострадали при попытке задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении. Он привел в действие взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

По данным следственного управления СКР по ЛНР, вечером 20 марта полицейские попытались задержать подозреваемого на светофоре. Его вытащили из такси и «в этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство». Подозреваемый, личность которого устанавливается, погиб. Полицейские получили осколочные ранения и контузии. Водитель такси не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы. СКР и МВД устанавливают причины произошедшего.

Леонид Уварчев

СК