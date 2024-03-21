В Луганске 5 полицейских ранены при подрыве подозреваемым взрывного устройства

По данным следственного управления СКР по ЛНР, вечером 20 марта полицейские попытались задержать подозреваемого на светофоре. Его вытащили из такси и «в этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство». Подозреваемый, личность которого устанавливается, погиб. Полицейские получили осколочные ранения и контузии. Водитель такси не пострадал.