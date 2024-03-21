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Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области

21 марта 2024 года в 19 часов 20 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области от наблюдателя гидропоста филиала ГУ «Казселезащита» расположенном на реке «Узын-Каргалы» Жамбылского района поступила информация о том, что в результате интенсивного выпадения локального ливневого дождя по бассейну реки «Узын-Каргалы» выше села Каргалы в 2,4 километре с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку «Узын-Каргалы», передает DKNews.kz.

При этом вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги с. Каргалы — плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается.

В результате склонового стока в реке «Узын-Каргалы» появилась мутность воды примерно 2−3 балла. В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения, обслуживающей организацией ТОО «Биотранс» было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки «Узын-Каргалы», остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов. Ориентировочное время отключения составит 2−3 часа, до полного очищения воды и исчезновения мутности в воде.

Расчистка автодороги запланирована на 22 марта 2024 год. На место выезжали сотрудники ДЧС Алматинской области, ГУ Казселезащита.