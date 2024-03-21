Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области

21 марта 2024 года в 19 часов 20 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области от наблюдателя гидропоста филиала ГУ «Казселезащита» расположенном на реке «Узын-Каргалы» Жамбылского района поступила информация о том, что в результате интенсивного выпадения локального ливневого дождя по бассейну реки «Узын-Каргалы» выше села Каргалы в 2,4 километре с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку «Узын-Каргалы», передает DKNews.kz.