Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области

При этом вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги с. Каргалы — плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается.
В результате склонового стока в реке «Узын-Каргалы» появилась мутность воды примерно 2−3 балла. В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения, обслуживающей организацией ТОО «Биотранс» было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки «Узын-Каргалы», остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов. Ориентировочное время отключения составит 2−3 часа, до полного очищения воды и исчезновения мутности в воде.
Расчистка автодороги запланирована на 22 марта 2024 год. На место выезжали сотрудники ДЧС Алматинской области, ГУ Казселезащита.