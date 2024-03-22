Кто отравил Мартышку

В XVIII—XIX вв. еках жители относились к категории государственных крестьян. Они занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, плетением лаптей, изготовлением телег и саней. В начале XX века в деревне была водяная мельница, крупообдирка. До 1920 года Мартыш была в составе Уфимской губернии, затем вошла в состав ТАССР. Основное население составляли кряшены. По данным на 2010 год, в деревне было 104 застроенных участка.



В 2008 году жители деревни стали жаловаться на загрязнение реки Мартышка химическими веществами. Чиновники провели анализы: в воздухе было зафиксировано превышение формальдегида в 4,5 раза, фенола — в 2,7 раза, этилбензола — в 22 раза, ацетона — в 1,4 раза. Превышение нормативов было выявлено и в самой речке: по аммонии иону — в 3 раза, нитритам — в 1,5 раза, фенолам — в 6 раз, формальдегиду — в 1,4 раза.



В почве нашли превышение по толуолу и нефтепродуктам. Были загрязнены родники, которыми пользовались жители. «Источник загрязнения водных объектов не определен», — сообщил о выводах специальной комиссии, куда входили представители природоохранных служб, Айрат Хабибуллин. Он добавил, что всего в составе Нижнекамского промышленного узла на тот момент было почти 40 предприятий.



В том же году власти завершили определение границ санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. «Населенный пункт Мартыш вошел в границы санзоны», — констатировал господин Хабибуллин. В 2010 году президиум Госсовета Татарстана поручил «ускорить решение вопроса о переселении жителей», поскольку рядом строился новый нефтеперерабатывающий завод «Танеко» (первая очередь была введена в 2011 году).



По словам Айрата Хабибуллина, большинство жителей были переселены в новое жилье в 2013 году. Часть жителей получили денежную компенсацию. В итоге сейчас в деревне Мартыш никто не зарегистрирован, граждане не владеют здесь земельными участками и строениями.



В 2022 году в Иштеряковском поселении провели публичные слушания: было принято решение упразднить деревню. Его поддержали как в местном совете, так и депутаты Тукаевского района.



«Раз жителей нет, какие могут быть вопросы?» — предложил поддержать законопроект об упразднении Мартыша член комитета Госсовета, единоросс Николай Рыбушкин. Однако его коллега Римма Ратникова решила удостовериться: «На сегодняшний день там никого не осталось?» Айрат Хабибуллин ответил, что в последние годы деревня и так была «полузаброшенная»: «Все вещи забрали, все, что могли, увезли».



«Вы сказали “источник загрязнения не определен” — звучит как-то очень странно», — продолжила госпожа Ратникова. «Неужели ничего невозможно сделать?» — удивилась она. «Самое главное, понимаете, наказать бы хоть за это, кто загрязняет», — поддержал ее Николай Рыбкин.



Председатель комитета Альберт Хабибуллин (также «Единая Россия») поинтересовался, нет ли угрозы для других населенных пунктов. Но глава исполкома заверил, что другие деревни и села в санитарную зону не вошли.



«Там паевые земли есть вокруг этой деревни? Выращивание урожая в каком состоянии?» — включился в дискуссию глава фракции КПРФ и заместитель председателя комитета Хафиз Миргалимов. «А какая следующая деревня подлежит переселению?» — поинтересовался он.



Коммунист напомнил, что Тукаевский район находится «под воздействием КамАЗа, металлургического завода, свалки, с другой стороны — Нижнекамск с такими выбросами». «Так что вы плохо искали, откуда загрязнение. Есть же экологические экспертизы!» — возмутился он. «Главное, решение приняли — взять и переселить. А источник где?» — спросил господин Миргалимов.



Его поддержала Римма Ратникова: «Даже если переселили, все равно надо источник искать». «Также легче, а что там искать?» — ответил ей Хафиз Миргалимов.



Альберт Хабибуллин напомнил депутатом о своей роли: «Своим постановлением констатируем свершившийся факт — в принципе перестал существовать населенный пункт как таковой. И мы за это должны проголосовать». Глава комитета отметил, что прошло «15−20 лет, когда была эта история». Он считает, что сейчас «производственники, и тем более химический комплекс, головой отвечают за состояние экологии вокруг себя». Вопросы загрязнения, по его словам, должен обсуждать другой парламентский комитет.



Хафиз Миргалимов начал интересоваться, что с кладбищем этой деревни, есть ли какой-то памятный камень, что был такой населенный пункт. «Я буду против, буду выступать на сессии», — пообещал он. По словам коммуниста, это «не один-единственный пример». «Если посчитать, сколько мы упразднили по различным состояниям, а здесь… экологическое. Откуда загрязнение не знаем — взяли и упразднили», — подчеркнул он.



Господин Хабибуллин согласился: формулировка, что не нашли источник загрязнения, «режет слух».



«Земля рекультивирована. Там что-то потом растет?» — стала волноваться Римма Ратникова. «Картошка там растет, по килограмму…» — ответил ей господин Рыбушкин. «Надеюсь, это не Чернобыль?» — испугался господин Хабибуллин. Но другие участники дискуссии сказали ему: «Нет».



«Жить нельзя, а все растет…» — резюмировал Хафиз Миргалимов. Он в итоге был единственным проголосовавшим против упразднения деревни Мартыш.



Кирилл Антонов.