ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

Фото с места аварии появилось соцсетях. По информации департамента полиции, ДТП случилось 21 марта в 20:00 в Ауэзовском районе.
— Водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Улугбека не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель скончался на месте, двое его пассажиров были госпитализированы, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.
Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.