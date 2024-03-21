ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

— Водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Улугбека не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель скончался на месте, двое его пассажиров были госпитализированы, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.