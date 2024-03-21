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ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия по улице Саина в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото с места аварии появилось соцсетях. По информации департамента полиции, ДТП случилось 21 марта в 20:00 в Ауэзовском районе.

— Водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Улугбека не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель скончался на месте, двое его пассажиров были госпитализированы, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.