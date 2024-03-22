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В Бресте водители такси подрались из-за клиента

В Бресте таксисты устроили драку из-за клиента. Об этом сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

Во время выполнения одного из заказов сидевший за рулем 27-летний брестчанин вез пассажиров в один из баров города. По дороге он был «подрезан» другим 33-летним таксистом.

Выяснилось, что они ехали на один адрес. Водители выбрались из машин и принялись спорить.

Спустя какое-то время младший водитель получил заказ и уехал. Его коллега сел в машину и поехал следом. Заметив преследование, первый таксист остановился, а старший вытащил его из машины и стал избивать.

Очевидцы разняли драку, пострадавшему вызвали скорую.

Агрессивный водитель проходит обвиняемым по уголовному делу за умышленное причинение тяжких телесных.