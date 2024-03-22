Куда бежать и что брать с собой при сигналах тревоги

«Да, конечно, мы знаем, куда идти. Есть указатели и адреса ближайших укрытий. У нас тревоги часто два года уже, хочешь или нет, но всё узнаешь. Если я дома, ухожу к дальней стенке без окон, у меня там уже оборудованное место и для работы, и для игр с детьми», — говорит жительница города-героя Наталья А.