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Куда бежать и что брать с собой при сигналах тревоги

Корреспондент rostov.aif.ru выяснил, что нужно делать при атаке беспилотников.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

В ночь на 9 марта в регионе ПВО сбила рекордное число вражеских БПЛА — 41. В Таганроге зазвучали сигналы тревоги. Это заставило многих серьёзно задуматься о мерах защиты и безопасности.

Корреспондент rostov.aif.ru выяснил, что нужно делать при атаке беспилотников.

В подвалы и переходы.

Власти сейчас активно информируют население о правилах поведения при нештатных ситуациях, которые возникают всё чаще. Учитывая создавшуюся ситуацию, градоначальник Таганрога Андрей Фатеев разместил на своей странице в Теlegram-канале наглядное объявление-листовку «Как вести себя при атаке БПЛА».

Что касается донской столицы, то городской департамент ЖКХ и энергетики рекомендовал всем управляющим компаниям привести в порядок подвалы и заглубленные помещения. Ростовчанам предлагают изучить порядок укрытия в подвалах, на парковках и в переходах. При сигнале «Внимание всем!» следует включить радио или ТВ.

Многие ростовчане прос­то не знают, куда идти в случае сигнала тревоги.

Как рассказала директор одной из управляющих компаний донской столицы ООО «Авангард» Любовь Осадчая, подвалы всех многоквартирных домов, которые находились на обслуживании её УК, она приводила в порядок ещё в октябре-ноябре 2022 года. А потом спе­циа­лис­ты городской ад­ми­ни­стра­ции проверили их состояние.

«Подвалы многоквартирных домов в нашем городе, подходящие именно для этих целей, отсутствуют в принципе. Город стоит на воде (грунтовые воды) плюс ветхость жилья ставит под сомнение саму возможность переустройства подвалов. Стоит учитывать и старое состояние коммуникаций, проходящих около домов. И в случае возможных разрушений подвалы может начать затапливать», — говорит Любовь Осадчая.

А что у соседей.

У наших соседей по Южному федеральному округу в Республике Крым уже два года знают, какие сигналы воздушной тревоги тренировочные, а какие нет. В Севастополе заранее сообщают по всем официальным каналам (в соцсетях, на сайтах, в СМИ и т. д.) о том, что будут звучать тренировочные сигналы воздушной тревоги. Но чаще, к сожалению, прилетают беспилотники и не только.

«Да, конечно, мы знаем, куда идти. Есть указатели и адреса ближайших укрытий. У нас тревоги часто два года уже, хочешь или нет, но всё узнаешь. Если я дома, ухожу к дальней стенке без окон, у меня там уже оборудованное место и для работы, и для игр с детьми», — говорит жительница города-героя Наталья А.

По её словам, во время тревоги прекращает работать весь транспорт, закрываются многие магазины. Госслужащих и больных в медучреждениях спускают в убежище.

Подземные переходы Ростова могут стать временным укрытием в случае тревоги.

Основные правила безопасности при атаке БПЛА.

При подаче звуковой сирены не паниковать!

По возможности спуститься на нижние этажи, в подвал (по вопросу укрытий в многоквартирном доме следует обратиться в УК).

Найти место без окон, сесть на пол.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте остановить и покинуть автомобиль/общественный транспорт и укрыться в ближайших зданиях.

В случае атаки БПЛА информация будет размещаться на официальных страницах ад­ми­ни­стра­ции города, МКУ «Управление защиты от ЧС» и всех городских СМИ. Просьба реагировать на них.

Помните, что каждая минута дорога, и она может спасти жизнь. Запрещено делать снимки, видео, которые потом выкладываются в сети и являются хорошей подсказкой врагу!

(Из листовки МКУ «Управление защиты от ЧС» города Таганрога).

МЧС